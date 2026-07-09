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Brent остается в плюсе и торгуется у $78,74 за баррель

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в заметном плюсе днем в четверг, трейдеры следят за событиями на Ближнем Востоке.

К 14:18 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 (на 0,91%) до $78,74 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,58 (на 0,79%), до $74,1 за баррель.

В среду Brent подорожала на 5,2%, до максимальных с 19 июня $78,02 за баррель, WTI - на 4,37% - до $73,52 за баррель, максимума с 22 июня.

Американские военные подтвердили атаки по Ирану второй день подряд, что усилило напряженность и дало почву для опасений в отношении поставок энергоносителей с Ближнего Востока, пишет Trading Economics.

США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе, предупредил американский президент Дональд Трамп. "Это ответ на вчерашние иранские обстрелы судов. Если они снова так поступят, то им придется еще хуже", - написал он в ночь на четверг в соцсети Truth Social.

Накануне Трамп заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным и не видит смысла в продолжении переговоров. Позднее глава Белого дома сообщил журналистам телеканала CNN, что после американских обстрелов представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку. "Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки", - сказал Трамп.

"Трейдеры проводят переоценку положения дел с учетом неопределенности ситуации с поставками через Ормузский пролив, - написал аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Вероятность того, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию, препятствует существенному подъему цен на нефть".

"Динамика цен, наблюдаемая последние несколько дней, явно свидетельствует о том, что рынок слишком расслабился в оценке рисков, связанных со сделкой, и слишком оптимистично оценивал сроки восстановления поставок из региона", - отметили аналитики ING.

Некоторое давление на котировки оказывают опубликованные в среду официальные данные о коммерческих запасах нефти в США. Резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.

Brent WTI Дональд Трамп Иран США
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