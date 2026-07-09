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Лавров заявил о готовности РФ помочь Мозамбику в борьбе с терроризмом на севере страны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия готова поддержать обращение мозамбикских властей и оказать им помощь в ликвидации террористической угрозы на севере страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Еще одно направление на предстоящий период в наших отношениях стратегического партнерства - это совместная борьба с терроризмом. Россия готова поддерживать обращение наших мозамбикских друзей относительно той поддержки, которую мы можем оказать в ликвидации террористической угрозы, сохраняющейся на севере страны", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Мозамбика Даниэлем Чапо в Мапуту в четверг.

Кроме того, отметил Лавров, в ходе переговоров стороны "договорились учесть ключевые аспекты планов Мозамбика в сфере реформирования экономики, ее модернизации в ходе подготовки к очередному заседанию российской-мозамбикской межправительственной торгово-экономической комиссии".

"Африканцы совершенно справедливо заинтересованы в том, чтобы богатейшие природные ресурсы не вывозились за границу на экспорт в сыром виде, а перерабатывались здесь, чтобы добавленная стоимость производилась именно в тех странах, откуда эти природные ресурсы берутся. И именно в русле этой логики сегодня президент Чапо ознакомил нас со своими идеями о проведении дополнительных реформ в сфере экономики Мозамбика и с теми возможностями, которые он связывает с развитием нашего двустороннего сотрудничества", - пояснил глава МИД РФ.

МИД РФ Мозамбик Сергей Лавров
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