Лавров встретился с президентом Мозамбика в Мапуту

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в столице Мозамбика Мапуту с президентом этой страны Даниэлем Чапо.

Чапо в начале встречи поблагодарил Лаврова за визит. Политические и дипломатические отношения двух стран "очень хорошие", добавил президент Мозамбика.

На переговорах будет обсуждаться укрепление связей в сфере торговли и технологий, сообщил Чапо.

Лавров находится в столице Мозамбика в рамках африканского турне. Ранее на этой неделе он посетил Эфиопию и Нигер.