В ЕС требуют от ХАМАС окончательного разоружения, а от Израиля - вывода войск из Газы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз принял к сведению объявленный ХАМАС роспуск своего правительственного органа в секторе Газа, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Это открывает путь технократическому комитету с гражданским режимом управления. Теперь важно, чтобы за словами последовали действия. ЕС призывает все стороны претворить в жизнь резолюцию 2803 Совета Безопасности ООН", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Мы требуем непрекращающегося разоружения ХАМАС и других негосударственных вооруженных групп, полного вывода израильских сил из сектора Газа и развертывания Временных международных сил стабилизации, которые предусмотрены всеобъемлющим планом по завершению конфликта в Газе", - добавил аль-Ануни.

Он также заявил о поддержке Евросоюзом Национального комитета по управлению Газой как переходного органа с мандатом ООН, ответственного за повседневное управление сектором, покак полномочиям не приступит Палестинская национальная администрация.

Движение ХАМАС заявило 6 июля, что распустило свое правительство в секторе Газа.

Власть должна быть передана технократическому комитету, который будет работать при поддержке ООН. Создание такого органа управления сектором Газа предусмотрено соглашением о прекращении огня с Израилем.

При этом представитель контролируемой ХАМАС администрации Газы Исмаил ат-Тавабта отметил, что пока продолжат работу те члены правительства, без которых невозможно обеспечивать нормальное управление анклавом.

В Израиле раскритиковали такое решение, указав, что "предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения".

В ночь на 9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.