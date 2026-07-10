После двух дней обмена ударами между США и Ираном ночь на пятницу прошла более спокойно

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Уже в четверг в отношениях между Ираном и США стало "гораздо спокойнее", чем в предыдущие дни, во многом благодаря усилиям посредников, сообщает Axios.

"Катар, Пакистан и другие региональные посредники пытаются снизить напряженность между США и Ираном и возобновить переговоры по ядерной сделке", - пишет портал со ссылкой на два источника из стран-посредников и американского чиновника.

По словам источника Axios, чиновники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели несколько телефонных разговоров с представителями США и Ирана в попытке успокоить ситуацию.

Посредники, несмотря на недавнюю эскалацию, полагают, что Вашингтон и Тегеран достигли прогресса в направлении ядерной сделки в ходе ранее состоявшихся переговорных раундов и хотят предотвратить срыв меморандума о взаимопонимании, отмечает портал.

CNN также со ссылкой на источники сообщал, что несмотря на попытки США и Ирана договориться дипломатическим путем, Вашингтон готов нанести удары, если потребуется. Собеседники телеканала заявили, что США готовятся к возможным ударам, но в настоящее время они позволяют дипломатии взять инициативу в свои руки.

По данным CNN, переговорщики из США и Ирана продолжают обсуждение технических вопросов, касающихся урегулирования конфликта. "США по-прежнему стремятся найти решение проблемы, и переговоры на экспертном уровне продолжаются", - сказал американский источник.

На фоне эскалации на этой неделе трафик судов через Ормузский пролив резко снизился.

В общей сложности за последние 24 часа в Персидский залив вошли семь судов - пять грузовых и два танкера. Еще шесть судов покинули Персидский залив, в том числе четыре грузовых судна и два танкера, отмечает CNN.

За три недели прошедших после подписания меморандума среднее ежедневное количество транзитных судов в проливе составляло 34, с пиком в 59 - 24 июня, показывают данные Kpler.

Во время начавшегося 28 февраля конфликта через пролив в большинство дней проходило менее 20 судов, а до него - около 110 ежедневно.

В четверг в МИД Ирана сообщили, что глава ведомства Аббас Аракчи обсудил по телефону с коллегами из Турции и Омана Хаканом Фиданом и Бадром аль-Бусаиди обстановку на Ближнем Востоке, в том числе в Ормузском проливе. Кроме того, по сообщению иранских СМИ, Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль Саудом. Они обсудили обстановку в ближневосточном регионе на фоне американских атак.

В свою очередь, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предостерег США от дальнейшей эскалации и заявил, что Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана.

Между тем Axios со ссылкой на источник также информировал, что обмен ударами между США и Ираном может как быстро закончиться, так и затянуться, если Иран продолжит атаковать суда в Ормузском проливе.

Как сообщалось, в ночь на среду и в ночь на четверг США возобновили удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты в Катаре, Кувейте, Бахрейне, Иордании.