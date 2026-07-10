США готовы нанести новые удары по Ирану в любой момент, цели уже определены

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовы нанести новые удары по Ирану в случае необходимости, но пока делается перерыв для того, чтобы позволить поработать переговорщикам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского официального представителя.

По его словам, США намеренно наносят удары, а затем делают паузы, чтобы избежать эскалации и дать возможность дипломатии работать. При этом Соединенные Штаты продолжают составлять список целей для ударов в качестве рычага давления, отметил чиновник.

При этом, как передает телеканал, американские официальные лица заявили, что последние заявления Ирана о новых ударах США в ночь на пятницу не соответствуют действительности. Однако, добавили они, ситуация остается динамичной, и удары могут возобновиться при необходимости в любой момент.