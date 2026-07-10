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Несколько судов вошли в Ормуз за последние дни, несмотря на обмен ударами между США и Ираном

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ряд судов, в том числе перевозящих энергоресурсы, смог пройти в Ормузский пролив, несмотря на удары, которые США и Иран за последние дни наносили по позициям друг друга, сообщает в пятницу "Аль-Джазира" со ссылкой на данные компаний Kpler и LSEG.

В частности, в пролив зашли минимум пять пустых судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ); одним из них - GasLog Shanghai - управляет греческая судоходная компания GasLog, а еще четыре СПГ-танкера - Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara and Al Rayyan - связаны с катарской госкомпанией QatarEnergy.

Японский министр транспорта Ясуки Канэко заявлял, что 22 имеющих отношение к Японии судна, в том числе шесть крупных нефтяных танкеров, смогли покинуть Персидский залив через Ормузский пролив. На данный момент в заливе осталось четыре судна, относящихся к японским владельцам.

Ранее CNN передавал, что трафик судов через Ормузский пролив резко снизился на этой неделе в связи с эскалацией ситуации в регионе. По данным телеканала, в последние дни возобновились помехи в работе GPS, и при получении сведений о судах и полетах в районе Ормузского пролива стали заметны искажения в описании их местоположения.

CNN отмечал, что до конфликта между США и Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 110 судов.

Хроника 28 февраля – 10 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
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