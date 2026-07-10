В Ереване считают, что членство Армении в ЕАЭС лишается смысла при сохранении ограничений на экспорт в РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Членство Армении в ЕАЭС может стать бессмысленным при сохранении существующих ограничений на экспорт в Россию армянской продукции, заявил замглавы парламентской комиссии по экономическим вопросам, член правящей партии "Гражданский договор" Бабкен Тунян.

"Основная выгода от членства в ЕАЭС заключалась в доступе к большому рынку. До 2013 года Армения не планировала вступать в ЕАЭС, однако затем было принято решение присоединиться, и основным аргументом было то, что перед нами открывается огромный рынок", - сказал Тунян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, если сейчас этот рынок для Армении закрывается, параллельно с этим правила ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров "связывают руки", "то возникает закономерный вопрос о целесообразности дальнейшего членства".

"Если мы действительно имеем дело с целенаправленными политическими санкциями, это означает, что членство Армении в ЕАЭС уже лишается какого-либо смысла. Этот вопрос не является риторическим", - сказал Тунян.

Он отметил, что, если в отдельных случаях происходящее можно объяснить техническими причинами, "то остается непонятным, почему, например, европейский рынок, который предъявляет более жесткие требования, принимает отдельные виды армянской продукции, а рынок ЕАЭС - нет".

Ранее член совета Центрального банка республики Армен Ктоян заявил, что максимальное влияние введенных Россией ограничений на ввоз ряда армянских товаров составит для Армении порядка 2% ВВП.