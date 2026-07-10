Лишь одно судно за четверг миновало Ормузский пролив по пути вблизи Омана

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Только одно судно за четверг прошло Ормузский пролив по маршруту вблизи побережья Омана, а не севернее, по пути, установленному властями Ирана, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на данные компании Kpler.

Всего за этот день Ормузский пролив, по информации Kpler, пересекли 22 судна, и 21 из них предпочло идти по курсу, определенном Тегераном.

Однако, напоминает телеканал, экипажи некоторых судов предпочитают отключать транспондеры и следовать дальше, скрывая данные о своем местоположении.

Тем не менее, напоминает CNN, 22 прохода судов за день через пролив - на порядок меньше, чем 40-50 за последние недели, и в разы меньше, чем 100 судов до нападения США и Израиль на Иран 28 февраля.

CNN добавляет, что Тегеран настаивает на пользовании исключительно его маршрутом.

8 июля стало известно, что Центральное командование ВС США начало наносить удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании.

Но уже в четверг в отношениях между Ираном и США все стало "гораздо спокойнее", чем в предыдущие дни, во многом благодаря усилиям посредников, отмечал портал Axios.