Тегеран ответит на атаки на иранскую инфраструктуру ударами по Израилю

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Иран в случае нападения на объекты его инфраструктуры будет атаковать цели в Израиле, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр. Об этом сообщает IRNA.

"Атаки на инфраструктуру будут встречены ответным ударом, и сионистский режим не останется в безопасности от ответа наших воинов", - сказал он.

Накануне иранские власти грозили расширить охват ударов по военным объектам США в регионе в случае продолжения американских атак.

8 июля стало известно, что Центральное командование ВС США начало наносить удары по Ирану в ответ на недавние обстрелы танкеров в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании; однако об обстрелах Израиля не сообщалось.

По данным The New York Times, в настоящее время Катар ведет переговоры с Вашингтоном и Тегераном с целью не допустить еще одного обострения кризиса.