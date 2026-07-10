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Тегеран ответит на атаки на иранскую инфраструктуру ударами по Израилю

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Иран в случае нападения на объекты его инфраструктуры будет атаковать цели в Израиле, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр. Об этом сообщает IRNA.

"Атаки на инфраструктуру будут встречены ответным ударом, и сионистский режим не останется в безопасности от ответа наших воинов", - сказал он.

Накануне иранские власти грозили расширить охват ударов по военным объектам США в регионе в случае продолжения американских атак.

8 июля стало известно, что Центральное командование ВС США начало наносить удары по Ирану в ответ на недавние обстрелы танкеров в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании; однако об обстрелах Израиля не сообщалось.

По данным The New York Times, в настоящее время Катар ведет переговоры с Вашингтоном и Тегераном с целью не допустить еще одного обострения кризиса.

Хроника 28 февраля – 10 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Катар Израиль Мохаммад-Багер Зольгадр
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