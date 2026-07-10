CNN сообщил о нежелании Вашингтона подключить Израиль к ударам по Ирану

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В администрации президента США не поддерживают идею участия Израиля в ударах по иранской территории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху очень хочет присоединиться к американским ударам, но США на данный момент не хотят, чтобы Израиль участвовал", - сказал один из источников.

По его словам, в Вашингтоне опасаются, что в случае участия Израиля есть риск "потерять контроль над конфликтом".

Ранее The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что израильские власти желают содействовать США при ударах по Ирану.

Ранее на этой неделе президент Дональд Трамп, говоря о перемирии между Вашингтоном и Тегераном, сказал: "Думаю, оно закончилось. На мой взгляд, это просто пустая трата времени".

В последние дни США возобновили удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании.