Во Франции с 19 июня в водоемах утонул 131 человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Во Франции с 19 июня в период аномальной жары в водоемах утонул 131 человек, сообщила министр спорта Марина Феррари. Об этом сообщает BFMTV.

Среди погибших много несовершеннолетних и людей старше 60 лет, 55% погибших утонули в зонах, где запрещено купаться или где нет спасателей.

На фоне сильнейшей жары французские власти выделили на кондиционирование 100 млн евро. Министр здравоохранения Стефани Рист объявила 10 июля, что в больницах установили 7,5 тысяч устройств. По ее словам, к 25 июля число кондиционеров в больницах увеличится до 21 тысячи, а к началу августа - до 30 тысяч.

Некоторые департаменты из-за риска пожаров запретили устраивать фейерверки 14 июля.

Из-за жары в департаменте Атлантическая Луара (регион Пеи-де-ла-Луар) 10 июля разгорелся природный пожар, охвативший свыше 50 га. Над его тушением работают 162 пожарных. Эвакуированы туристический лагерь и конноспортивный клуб.

Ранее в этот день пожар начался в Марселе в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег. Его локализовали.

На данный момент вызванные аномальной погодой пожары затронули во Франции 25 тыс. га.

На выходных температура в Париже превысит 35 градусов Цельсия. В субботу в 24 департаментах страны объявят красный, самый высокий, уровень погодной опасности, а в 56 департаментах введут оранжевый уровень.

Аномальная жара затронула и юго-восток Испании, где число жертв продолжающегося пожара достигло 12, а 23 человека остаются пропавшими без вести.