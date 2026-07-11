Тофан назвал своей целью подписание соглашения о вступлении Молдавии в ЕС до конца 2028 г.

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Назначенный кандидат на пост премьер-министра Молдавии Василий Тофан заявил, что ставит своей главной целью подписание соглашения о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года.

"Главная задача - подписать соглашение о вступлении Молдавии в ЕС до конца 2028 года. Это амбициозная, но реалистичная цель. Это шанс для нашего поколения, который мы должны использовать", - сказал он в субботу на совместной пресс-конференции с президентом и председателем парламента Молдавии после того, как президент Майя Санду подписала указ о назначении кандидата.

Отвечая на вопросы, Тофан сказал, что на следующей неделе проведет встречу с членами действующего правительства, после чего примет решение о структуре и составе нового кабинета министров. Он подчеркнул, что постарается быстро сформировать правительство, так как "нет времени терять - есть много обязательств перед Евросоюзом, которые, согласно графику, нужно выполнить до конца августа".

Тофан подтвердил также, что в октябре прошлого года ему предлагали стать премьером Молдавии, но он отказался.

"Я не был готов к этому. Я работаю в крупном инвестиционном фонде. В наших компаниях работают почти 55 тыс. человек, большинство компаний - в Украине. (...) Сейчас это более подготовленное решение. Есть проблемы, не все гладко, но решение принято. Я сделал выбор между ответственностью перед компаниями и ответственностью служить Родине. Я считаю, что настала пора служить и Родине", - заявил Тофан.

Санду в субботу подписала указ о назначении Тофана кандидатом на пост премьер-министра. Бывший премьер Александр Мунтяну заявил об отставке 3 июля. Согласно законодательству, в случае отставки премьера уходит все правительство.

После подписания указа о назначении кандидата на пост премьер-министра, он должен в течение 15 дней представить парламенту состав и программу деятельности правительства, чтобы получить вотум доверия большинства депутатов.