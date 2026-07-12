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UKMTO оставило уровень угрозы безопасности судоходства в Ормузе на отметке "высокий"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе сохраняется на отметке "высокий" на фоне продолжающихся обстрелов торговых судов, сообщило Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

При этом управление указало, что "несмотря на заявление Ирана от 12 июля о том, что Ормузский пролив закрыт, южный маршрут остается доступным и теперь расширен для обеспечения двустороннего движения".

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Между тем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ранее заявил, что он перекрыл пролив в связи "с иностранным вмешательством", а также в связи с попытками создать не согласованный с Тегераном маршрут для судов. Там пояснили, что несколько торговых судов недавно попытались пересечь пролив вне одобренного Ираном коридора.

Как сообщил КСИР, в воскресенье его силы нанесли удар по второму торговому судну в Ормузском проливе. "Обстреляно второе судно, обвиняемое в нарушении правил прохождения Ормузского пролива", - говорится в сообщении.

В командовании КСИР предупредили, что не будут пропускать суда до тех пор, пока США не прекратят попытки вмешиваться в вопросы, касающиеся Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 12 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив КСИР UKMTO
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