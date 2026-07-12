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JMIC заявил, что морской путь вблизи Омана через Ормузский пролив остается открытым

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США в воскресенье сообщил, что южный путь через Ормузский пролив, проходящий около Омана, по-прежнему доступен для судов, передает издание The National.

При этом ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) объявил о временном, до дальнейшего уведомления, закрытии движения по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем.

В свою очередь JMIC в информационном бюллетене для судовладельцев, операторов судов и моряков отметил, что хотя уровень угроз остается значительным, но южный маршрут открыт, им можно пользоваться в обоих направлениях. Экипажи предупредили о том, что с ним свяжутся действующие в регионе ВМС, и что необходимо не забывать о минной опасности в местных водах. В JMIC призвали использовать установленные процедуры передачи данных и координации, но отметили их добровольный характер.

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В центре добавили, что никакие власти не регулируют движение по южному коридору, за его проход плата не взимается.

Однако в КСИР ранее отмечали, что перекрыли пролив в связи "с иностранным вмешательством", а также в связи с попытками создать не согласованный с Тегераном маршрут для судов. В КСИР объяснили, что несколько судов недавно попытались пересечь пролив вне одобренного Ираном коридора. Одно из этих судов иранские военные остановили, так как, по их мнению, оно представляло опасность для навигации.

В командовании КСИР предупредили, что не будут пропускать суда до тех пор, пока США не прекратят попытки вмешиваться в вопросы, касающиеся Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 12 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Оман Ормузский пролив JMIC КСИР
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