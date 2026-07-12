США в ходе ударов по Ирану в воскресенье применяли ракеты Tomahawk и истребители F/A-18

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы в ходе ударов в ночь на воскресенье по Ирану применяли крылатые ракеты Tomahawk и палубные истребители F/A-18, следует из данных Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Согласно опубликованным командованием видео, крылатые ракеты запускались с боевых кораблей, а истребители поднимались с бортов авианосцев.

Ранее в CENTCOM сообщали, что в настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находится более 20 боевых кораблей ВМС США.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, в регионе, частности, находятся два атомных авианосца, на борту которых размещается в общей сложности более 100 боевых самолетов, а также крейсер и 13 эсминцев, несущих крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Как сообщали в CENTCOM, американские военные в ночь на воскресенье поразили примерно 140 военных объектов на территории Ирана.

"Центральное командование завершило третью за эту неделю серию ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе", - говорилось в заявлении.

В нем указывалось, что на этот раз "поражены примерно 140 иранских военных целей (...), речь идет о местах хранения ракет, дронов, военных арсеналах, системах связи, береговых наблюдательных пунктах, объектах ВМС".

Согласно подсчетам американской стороны, всего за эту неделю США ударили более чем по 300 целям в Иране.