Вооруженные силы Кувейта отражают воздушную атаку Ирана

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Кувейта в настоящее время отражают воздушную атаку Ирана, сообщает генеральный штаб кувейтский вооруженных сил.

Военные Кувейта заявляют, что в воздушное пространство страны проникли "враждебные воздушные цели".

Генштаб также предупреждает, что звуки взрывов, которые могут быть слышны, являются результатом перехвата вражеских атак системами ПВО.

Ранее утром Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что в Кувейте были уничтожены зенитные ракетные комплексы Patriot на авиабазе Али Аль-Салем и стратегическая радиолокационная система FPS на авиабазе Ахмед Аль-Джабер. Эти базы используются вооруженными силами США.