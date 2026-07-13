На прошлой неделе Ормузский пролив прошло на 52% меньше судов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Количество судов, пересекающих Ормузский пролив, снизилось на 52% за прошедшую неделю в то время, как в минувшие выходные нарастал обмен ударами между США и Ираном, сообщает CNN со ссылкой на данные компании Kpler.

В частности, суда практически прекратили пользоваться путями, идущими вдоль берегов Омана, или по маршруту по середине пролива, установленному Международной морской организацией.

При этом за воскресенье Ормузский пролив прошли 14 судов, половина из них - иранские. Пять из них шли у побережья Ирана по маршруту, определенному Тегераном. Еще два двигались, отключив транспондеры и не указывая, как они совершают плавание.

Из остальных семи судов пять шли без включенных транспондеров, одно двигались около Ирана, еще одно - по пути, указанному Международной морской организацией.

Представитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари 13 июля заявил, что вмешательство США в дела Ормузского пролива серьезным образом подорвало поставки энергоресурсов по этому морскому пути. Он отметил, что Тегеран продолжит управлять судоходством в проливе.

Президент США Дональд Трамп позднее сообщил о возобновлении американцами блокады иранских портов. Он добавил, что США в обмен на обеспечение безопасности в Ормузском проливе будет требовать компенсацию в 20% от перевозимых грузов.