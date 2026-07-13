Иранские военные пообещали не позволить США вмешиваться в управление Ормузским проливом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Центральном штабе Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявили, что не позволят США самостоятельно осуществлять управление Ормузским проливом. Об этом сообщает Mehr.

"Как и предупреждалось раньше, мы не позволяем и не позволим Соединенным Штатам вмешиваться в управление Ормузским проливом", - заявил Центральный штаб.

Военные также пообещали противодействовать попыткам США подрывать безопасность судоходство за счет использования альтернативных маршрутов, за пределами установленных Тегераном и без согласования с иранскими вооруженными силами.

Тегеран будет считать сотрудничество государств региона с США и материально-техническую поддержку американских вооруженных сил угрозой суверенитету и нацбезопасности Ирана, и что последствия за разрастание конфликта ляжет на всех них, предупредили военные.

Президент США Дональд Трамп 13 июля заявил, что Вашингтон планирует своими силами обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе и получать за это деньги.