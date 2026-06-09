Британский регулятор начал проверку сделки Paramount по покупке WBD

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании начало проверку сделки Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery (WBD).

Как говорится в сообщении CMA, регулятор получил от заинтересованных сторон необходимую информацию для начала процедуры предварительной проверки.

Paramount и WBD согласовали условия сделки, в рамках которой последняя была оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга), в конце февраля. Акционеры WBD одобрили сделку 23 апреля.

WBD владеет, в частности, киностудией Warner Bros., телеканалом HBO и стриминговым сервисом HBO Max, а также развлекательными, спортивными и новостными каналами, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery.

В апреле британский регулятор запросил мнения заинтересованных сторон по вопросу соответствия сделки требованиям конкуренции - это стандартный этап сбора информации перед принятием решения о запуске формальной проверки.

Во вторник он заявил, что примет решение по итогам первого этапа проверки, начатого 9 июня, до 7 августа.

Регуляторные барьеры могут дорого обойтись Paramount. По условиям соглашения, компания выплатит WBD $7 млрд неустойки, если сделка будет заблокирована регуляторами. Соглашение также предполагает ежеквартальную надбавку в $0,25 за акцию к предложенной за WBD цене ($31 за акцию) после 30 сентября 2026 года, если сделка не будет закрыта к этому времени. При этом Paramount уже выплатила штраф WBD в $2,8 млрд за расторжение соглашения с Netflix Inc.