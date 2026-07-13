США не сообщали союзникам о планах ввести плату за охрану судов в Ормузском проливе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - США не уведомляли союзные им страны Ближнего Востока о намерении брать плату с судов за обеспечение безопасности в Ормузском проливе, сообщил изданию Axios высокопоставленный источник в странах Персидского залива.

По его словам, США не обсуждали с региональными союзниками вопрос о возможности взимать плату за безопасность Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп 13 июля анонсировал введение этих сборов, а также объявил о восстановлении блокады иранских портов. Однако, по данным портала, она пока не вступила в силу из-за требования об оповещении судовладельцев за 24 часа до введения этой меры. Неназванный американский чиновник сказал Axios, что Центральное командование ВС США позднее 13 июля представит график введения блокады в действие.

Военный чиновник сообщил изданию, что у США есть планы еще несколько дней наносить удары в районе Ормузского пролива и по побережью Ирана с целью снизить возможности Корпуса стражей Исламской революции вести атаки. Также он заверил, что южный путь через пролив, вблизи Омана, открыт, и не менее 20 судов прошли его в координации с США, а еще несколько судов - самостоятельно.

Но ранее CNN со ссылкой на данные компании Kpler передавал, что на фоне возобновления ударов между США и Ираном суда практически прекратили пользоваться путями, идущими вдоль берегов Омана, или по маршруту по середине пролива, установленному Международной морской организацией.