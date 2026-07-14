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Более 10 американских самолетов-заправщиков и разведчиков обеспечивают удары по Ирану

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Нанесение ударов американских истребителей по иранским целям в районе Ормузского пролива обеспечивают более 10 американских самолетов-заправщиков и разведывательных самолетов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные ресурса Flightradar24.

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Согласно сообщению, 11 воздушных танкеров KC-135R и KC-46A, каждый из которых способен дозаправить в воздухе несколько истребителей, замечены над восточной частью Персидского залива вблизи побережья ОАЭ, над Оманским заливом и Саудовской Аравией. В операции также принимают участие самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E3-B Sentry AWACS и разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Телеканал отмечает, что самолеты-заправщики играют ключевую роль в поддержании боеготовности истребителей и других ударных самолетов во время длительных операций, позволяя им пополнять запасы топлива без посадки.

Центральное командование ВС США (CENTCOM), которое в ночь на вторник объявило о начале новой серии ударов по Ирану, не сообщает о количестве принимающих участие в операции американских боевых истребителей.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран самолеты удары
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