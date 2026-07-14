Минэнерго Казахстана будет держать ситуацию с ГСМ на ежесуточном контроле

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министру энергетики Ерлану Аккенженову держать ситуацию с горюче-смазочными материалами в стране на постоянном контроле.

"Ситуацию по топливу держите на контроле ежесуточно. У вас есть соответствующее поручение", - сказал Бектенов на заседании правительства.

"Принято", - отреагировал глава Минэнерго.

Ранее в Минэнерго Казахстана сообщали, что не видят рисков дефицита топлива из-за перебоев в соседних странах. Рост потребления отмечается в приграничных с Россией областях - в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской.