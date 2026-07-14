В Казахстане с крупными недропользователями обсуждают увеличение добычи нефти

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры с крупными недропользователями об увеличении нефтедобычи в республике, сообщил на заседании правительства глава ведомства Ерлан Аккенженов.

По словам министра, в первом полугодии 2026 года в Казахстане отмечается снижение добычи на 8,4% в годовом измерении.

"За шесть месяцев текущего года добыто 45,7 млн тонн или 91,6% к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он.

Аккенженов напомнил, что в целях восполнения ранее сниженных объемов нефтедобычи на Кашагане перенесен плановый ремонт с 2026 года на 2027 год. По его данным, это позволит компенсировать до 2 млн тонн нефти.

Минэнерго сохраняет планы по нефтедобыче на уровне 98 млн тонн нефти по итогам текущего года, добавил глава ведомства.

"Общие потери (в нефтедобыче - ИФ-К) сокращены с 4,9 млн тонн до 3,3 млн тонн", - сказал также Аккенженов.

Ранее вице-премьер Серик Жумангарин, отчитываясь об итогах экономического развития за январь-апрель, отмечал, что потери в нефтедобыче составляют порядка 5 млн тонн. Отмечалось, что снижение показателей нефтегазовой отрасли связано с "ситуацией на КТК и Тенгизе".

В начале 2026 года отмечались ограничения в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а на крупнейшем месторождении Тенгиз в январе была приостановлена добыча нефти из-за сбоя в работе трансформаторов. Полноценно добыча на Тенгизе после данного инцидента была возобновлена в марте.

Как сообщалось, добыча нефти и газоконденсата в Казахстане в январе-мае 2026 года снизилась на 10,2% в годовом выражении, до 37,025 млн тонн.

Казахстан в 2025 году добыл около 99,6 млн тонн нефти.