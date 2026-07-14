Алиев отметил начало нового периода в отношениях Азербайджана и Франции

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В сотрудничестве Баку и Парижа начинается новый период межгосударственных отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении президенту Эммануэлю Макрону с национальным праздником Франции.

"Плодотворные обсуждения вопросов, стоящих на азербайджано-французской повестке дня, нынешнего состояния и перспектив двусторонних связей в ходе состоявшихся в последнее время телефонных разговоров с вами и нашей встречи в Копенгагене в прошлом году дают основание говорить о начале нового периода в истории межгосударственных отношений", - отметил Алиев.

Он выразил убеждение, что Баку и Париж впредь в духе партнерства будут прилагать совместные усилия для развития двусторонних отношений в экономической, культурной, образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Отношения между Баку и Парижем ухудшились в 2020 году на фоне Карабахского конфликта. В октябре 2025 года в Копенгагене состоялась первая за четыре года встреча Алиева и Макрона. После этого Алиев заявил, что Баку и Париж устранили разногласия в двусторонних отношениях.