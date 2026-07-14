Thales и европейские партнеры создадут противоракеты для перехвата баллистики за пределами атмосферы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Международная промышленная группа Thales S.A, европейская компания Airbus, германское подразделение европейской MBDA, французская компания Safran SA и стартап Destinus подписали меморандум о намерении сформировать партнерство Bliksem EXO Consortium с целью разработать европейский перехватчик баллистических ракет, который позволил бы сбивать их еще во время полета за пределами атмосферы Земли.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление сторон.

В итоге европейские страны рассчитывают получить оружие для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности.

Компании в течение трех месяцев обязуются подписать обязательное к исполнению соглашение о формировании консорциума, в августе начать совместные проектно-конструкторские работы, а в 2027 году получить образец для испытаний. Однако договоренности не обязывают их участников финансировать или приобретать создаваемые оружейные системы.

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция 13 июля договорились с Украиной о создании совместной коалиции по противоракетам, используемым для перехвата баллистических ракет. СМИ отмечают, что участники заявляют о намерениях создать более дешевую альтернативу американским зенитным ракетным комплексам Patriot.