Президент США отметил, что Иран не воспользовался шансом мирно решить конфликт

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - США дали Ирану шанс мирно урегулировать конфликт, однако Тегеран не смог этим воспользоваться, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Мы давали им шанс на заключение сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме и добавил, что не сожалеет об этом.

Однако, по его словам, иранская сторона не воспользовалась этой возможностью. "Они первыми начали снова стрелять, и это было большой ошибкой, потому что затем мы стали сильно бить по ним. С ними сложно иметь дело", - отметил президент США.