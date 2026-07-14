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Президент США отметил, что Иран не воспользовался шансом мирно решить конфликт

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - США дали Ирану шанс мирно урегулировать конфликт, однако Тегеран не смог этим воспользоваться, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Мы давали им шанс на заключение сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме и добавил, что не сожалеет об этом.

Однако, по его словам, иранская сторона не воспользовалась этой возможностью. "Они первыми начали снова стрелять, и это было большой ошибкой, потому что затем мы стали сильно бить по ним. С ними сложно иметь дело", - отметил президент США.

США Иран Дональд Трамп
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