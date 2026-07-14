Трамп не видит признаков заговора в смерти сенатора Грэма

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не видит ничего странного в смерти сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"Я не вижу ничего порочного в этом", - приводит во вторник слова Трампа телеканал CBS News.

"Я знаю о существовании теории заговора, но я полагаю, что ФБР тратит время впустую, если они работают над этим", - добавил президент.

Сенатор Грэм скоропостижно скончался в воскресенье в возрасте 71 года. Причиной смерти стал разрыв аорты.