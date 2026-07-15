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Профсоюз сценаристов в США подал иск в суд, чтобы заблокировать сделку Paramount с WBD

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Гильдия сценаристов Америки (Writers Guild of America, WGA, отраслевой профсоюз) подала иск в суд с целью заблокировать сделку Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery (WBD).

Днем ранее представители 12 штатов США направили антимонопольный иск в федеральный суд в Калифорнии, заявив, что эта сделка нанесет ущерб конкуренции на рынках кинопроката и лицензирования контента кабельных телеканалов.

Иск WGA был направлен в тот же суд. В профсоюзе сценаристов опасаются, что объединение компаний приведет к сокращению числа рабочих мест в индустрии и сдержит рост зарплат.

Paramount и WBD согласовали условия сделки, в рамках которой последняя была оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга), в конце февраля. WBD владеет, в частности, киностудией Warner Bros., телеканалом HBO и стриминговым сервисом HBO Max, а также развлекательными, спортивными и новостными каналами, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery.

В иске WGA отмечается, что объединенная компания станет крупнейшим работодателем для сценаристов в сфере кино и телевидения, и снижение рыночной конкуренции создаст для нее стимул для ограничения роста зарплат.

Минюст США в июне одобрил сделку, посчитав, что она не нанесет ущерб конкуренции или потребителям. СМИ сообщали, что ведомство завершило ее проверку до того, как его штатные юристы смогли официально высказать свои возражения. Глава Paramount Дэвид Эллисон является сыном Ларри Эллисона, поддерживающего тесные связи с президентом США Дональдом Трампом.

Paramount утверждает, что ее объединение с WBD принесет пользу сценаристам.

"Объединенная компания будет иметь достаточный масштаб и ресурсы, чтобы изменить нынешние тренды в индустрии и расширить возможности для сценаристов, а не сократить их", - заявила представитель компании, слова которой приводит The Wall Street Journal.

WGA представляет порядка 18 тыс. сценаристов в США.

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