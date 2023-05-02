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Американцы ожидают ослабления экономики и международной роли США к 2050 году

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Две трети взрослых американцев ожидают ослабления экономики США к 2050 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research Center.

Снижения значимости страны к 2050 году ожидают 71% опрошенных. В 2018 году ослабления роли США в мире ожидали 60%.

81% опрошенных считает, что разрыв между бедными и богатыми к 2050 году увеличится. Пять лет назад так полагали 73%.

58% респондентов указали на снижение качества жизни для таких, как они, за последние 50 лет и лишь 23% - на его повышение.

Положением дел в стране довольны только 19% американцев, 80% - недовольны. "Оценки экономики остаются преимущественно негативными, и все больший процент населения ожидает ухудшения экономической конъюнктуры в следующем году", - говорится на сайте Pew.

США Pew Research Center
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