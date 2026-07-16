Стармер пообещал выделить 300 млн фунтов на истребители Gripen для Украины

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Кир Стармер в четверг объявил, что Лондон выделит 300 млн фунтов стерлингов на то, чтобы Украина получила партию шведских истребителей Gripen, сообщили в правительстве Великобритании.

В сообщении отмечается, что выделяемая сумма поможет Украине получить 16 таких самолетов, а также обучить пилотов, инженеров и подготовить запчасти.

Стармер, который на следующей неделе уйдет в отставку с поста премьера, в четверг посетил Киев.

Осенью прошлого года Украина заявила о намерении приобрести до 150 шведских истребителей Gripen серии E в течение последующих 10-15 лет.