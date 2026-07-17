В CENTCOM заявили, что иранские атаки не влияют на операции ВС США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Атаки Ирана в ближневосточном регионе не оказывают воздействия на проводимые американскими вооруженными силами операции, заявил представитель Центрального командование ВС США (CENTCOM) телеканалу "Аль-Джазира".

Иранские атаки на страны Персидского залива "не оказали оперативного воздействия на наши войска", сказал он, подчеркнув, что силы командования "готовы выполнять любую задачу".

Представитель CENTCOM подчеркнул, что в настоящее время американские военные наносят удары, чтобы снизить способность Ирана атаковать торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

По его словам, на данный момент американские удары направлены на уничтожение иранских пусковых установок ракет и беспилотников, угрожающих коммерческим судам.

Представитель CENTCOM указал также, что вооруженные силы добились прогресса в расчистке Ормузского пролива от мин, установленных Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, после чего были открыты безопасные маршруты для прохождения судов. "Мы открыли проходы в Ормузе после разминирования, и судоходство сейчас продолжается", - сказал он.