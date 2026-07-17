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IRNA сообщает о семи жертвах ударов ударов США по мостам в Иране

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Иранское агентство IRNA сообщает, что в результате ударов США по по мостам в Бендер-Хемире на юге страны в ночь на 17 июля погибли семь человек.

Агентство ссылается на Медицинский университет Хормозгана.

По данным Press TV, еще девять человек получили ранения.

Ранее иранские СМИ сообщили, что американские удары пришлись на аэропорт и два моста недалеко от Ормузского пролива, а также на еще два моста в округе Бендер-Хемир.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что американские военные провели очередные удары по целям на территории Ирана.

Агентство Fars со ссылкой на местные власти информировало, что США нанесли удары по авиабазе и военно-морской безе в иранском городе Бушир, который расположен на побережье Персидского залива.

Также иранские СМИ сообщали об американских авиаударах по иранскому острову Кешм, портам Бендер-Аббас и Бендер-Хемир, расположенных в районе Ормузского пролива. Кроме того, взрывы прогремели в индустриальном городе Ахваз на юго-западе страны и аэропорту города Ираншехр в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.

Хроника 28 февраля – 17 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Бендер-Хемир
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