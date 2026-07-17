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В Кувейте в результате атаки Ирана повреждена инфраструктура

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Электростанция и опреснительный комплекс получили повреждения в Кувейте в результате иранского удара, сообщают в пятницу кувейтские СМИ со ссылкой на министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии этой арабской страны.

"Атаке подверглись электростанция и комплекс по опреснению воды, из-за чего они получили повреждения. Повреждено много электрогенераторных установок для производства электроэнергии, начался пожар", - говорится в сообщении.

Associated Press сообщает, что к настоящему моменту возгорание ликвидировано, специалисты оценивают ущерб и занимаются восстановлением работы комплекса.

Агентство отмечает, что в Кувейте около 90% питьевой воды поступает с опреснительных заводов, поэтому любые сбои в их работе могут угрожать жизнеобеспечению граждан страны.

Иран Кувейт
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