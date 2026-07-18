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Удар США по опреснительной установке на юге Ирана оставил без питьевой воды 10 тыс. человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Не менее 10 тыс. жителей двадцати населенных пунктов в провинции Хормозган на юге Ирана остались без питьевой воды после удара США по опреснительной установке, сообщило в субботу агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

По словам местного чиновника, в результате атаки полностью разрушены насосная станция и трансформатор на опреснительной установке, производительность которой составляла 3 150 кубометров воды в сутки.

В настоящее время на объекте продолжаются восстановительные работы.

США с прошлой субботы продолжают наносить авиаудары по различным районам на юге Ирана. Иран в ответ обстреливает американские цели в соседних странах Ближнего Востока.

Хроника 28 февраля – 18 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Хормозган США
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