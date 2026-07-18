В Иране сообщили о 50 погибших с момента возобновления ударов США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Не менее 50 человек погибли в Иране с 6 июля, когда США возобновили удары по стране, сообщило в субботу иранское министерство здравоохранения.

По данным ведомства, еще более 500 человек получили ранения и травмы.

США наносят удары в основном по районам на юге Ирана. Представитель властей провинции Хузестан на юго-западе Ирана сообщил агентству Tasnim, что с момента возобновления ударов лишь в этой провинции было атаковано почти сто различных объектов.

Также от американских ударов пострадала и провинция Хормозган, также на юге Ирана.