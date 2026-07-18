Важному НПЗ в Кувейте нанесен серьезный ущерб после иранских ударов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающему заводу в Кувейте нанесен серьезный материальный ущерб в результате одной из атак Ирана на энергетическую инфраструктуру страны Персидского залива в ответ на удары США по Ирану.

"Один из важнейших объектов нефтяного сектора сегодня утром подвергся неоднократным атакам Ирана, в результате которых несколько человек получили ранения, а также нанесен серьезный материальный ущерб", - говорится в опубликованном в субботу сообщении кувейтского агентства KUNA, которое приводит данные Кувейтской национальной нефтяной компании.

В сообщении отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь, а на территории объекта проведена эвакуация, однако о тяжести нанесенных травм и деталей об ущербе ничего не говорится.

Ранее в субботу в Кувейте сообщили об иранском ударе по электростанции и опреснительной установке.