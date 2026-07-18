Минэнерго Казахстана сообщило о штатной работе КТК

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Угрозы для казахстанской нефти нет в результате атаки беспилотника на танкер близ морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве энергетики Казахстана.

"По имеющейся информации 17 июля беспилотник атаковал танкер Nordic Zenith. Судно направлялось в порт для заливки сырья и находилось пустым. Команда корабля оперативно потушила пожар своими силами. Пострадавших нет. Угроза для казахстанской нефти отсутствует", - сообщили в ведомстве в субботу.

"Технологическая инфраструктура работает в штатном режиме. Каспийский трубопроводный консорциум осуществляет грузовые операции и заливает нефть в танкеры по установленному графику", - проинформировали в Минэнерго Казахстана.

Нефтяной танкер Nordic Zenith, следовавший для погрузки нефти на терминал Каспийского трубопроводного консорциум (КТК) у побережья Черного моря России, загорелся после двух ночных атак, писал накануне Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее на этой неделе украинский беспилотник атаковал нефтяной танкер Suezmax Yasa Polaris вблизи терминала КТК.

В пресс-службе КТК "Интерфаксу" подтвердили ранее, что танкер Nordic Zenith должен был начать загрузку нефти на терминале консорциума утром 17 июля. Однако после атаки судно стало не пригодно к погрузке. На танкере возник пожар, который был потушен силами экипажа. В КТК также добавили, что в связи с подачей командой танкера сигнала SOS силами консорциума были эвакуированы 13 человек, еще девять остались на борту по собственному желанию.