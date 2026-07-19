В КСИР заявили об инцидентах с судами в Ормузском проливе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Несколько судов попытались без согласования с Ираном пересечь Ормузский пролив, однако потерпели неудачи, заявили в воскресенье в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

По сообщению Al Jazeera, в КСИР пояснили, что четыре судна шли по "небезопасному маршруту". В итоге с двумя из них произошли "аварийные происшествия", а остальные два сменили курс и не стали пересекать пролив.

По данным КСИР, все четыре судна передвигались с отключенными системами навигации и координировали движение с США.