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В КСИР заявили об инцидентах с судами в Ормузском проливе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Несколько судов попытались без согласования с Ираном пересечь Ормузский пролив, однако потерпели неудачи, заявили в воскресенье в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

По сообщению Al Jazeera, в КСИР пояснили, что четыре судна шли по "небезопасному маршруту". В итоге с двумя из них произошли "аварийные происшествия", а остальные два сменили курс и не стали пересекать пролив.

По данным КСИР, все четыре судна передвигались с отключенными системами навигации и координировали движение с США.

Хроника 28 февраля – 19 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив Иран КСИР
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