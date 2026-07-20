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МИД Ирана подтвердил получение новых предложений по урегулированию кризиса в регионе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран, заявил в понедельник журналистам представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Предложения, сделанные через посредников, доведены до нашего сведения. Мы их получили, но пока не буду вдаваться в их подробности", - приводит его слова агентство ИРНА.

Он подчеркнул, что иранская дипломатия продолжает работать, одновременно с действиями вооруженных сил Ирана по отражению ударов США.

Между тем военные США завершили очередную серию ударов по Ирану, которые не прекращали девятый день подряд. Иранские военные также проводили ответные атаки в регионе.

Иран США
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