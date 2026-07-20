Галибаф полагает, что США не желают сворачивать операцию против Ирана

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, который считается главным переговорщиком Тегерана с США, в понедельник заявил, что Вашингтон на самом деле не собирается прекращать удары по Ирану.

"Американцы постоянно привозят в регион новое военное оборудование и заявляют, что стремятся к прекращению войны", - написал Галибаф в соцсети X.

"Мы в распознавании этих американских игр достигли уровня мастерства и на этой основе подготовились. Действия должны подтверждать заявления, а не опровергать их", - добавил он.

В понедельник американские вооруженные силы завершили девятую ночную серию ударов по Ирану. Иранские военные наносили ответные удары.

Между тем, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США по-прежнему открыты для дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи отмечал, что Иран может завершить военное противостояние с США и перейти к переговорному урегулированию конфликта, когда получит преимущество на поле боя.