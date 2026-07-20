В Бахрейне заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Средства ПВО Бахрейна перехватили и уничтожили несколько иранских ракет и беспилотников, сообщает The National в понедельник со ссылкой на Минобороны страны.

Согласно данным агентства, представители ведомства обвинили Иран в продолжении "кампании агрессии" против страны и заявили, что удары наносились по гражданской инфраструктуре.

В заявлении ведомства подчеркивается, что применение ракет и беспилотников против мирных граждан и гражданской инфраструктуры является "грубым нарушением международного гуманитарного права". Информация о пострадавших и разрушениях на территории Бахрейна не поступала.

В ночь на понедельник вооруженные силы США завершили девятую ночную серию ударов по Ирану.

В свою очередь Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил ранее о нанесении удара по складу американских беспилотников в Бахрейне и главному центру развития искусственного интеллекта в Бахрейне.