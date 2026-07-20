Поиск

Новый премьер Британии заявил, что прежде всего позвонит Зеленскому и Трампу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый британский премьер Эндрю Бернем заявил, что прежде всего пообщается с президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом.

"Звонки Зеленскому и Трампу станут сегодня первыми", - приводит в понедельник слова Бернема телеканал Sky News.

По его словам, никакого изменения политики Великобритании в отношении Украины не будет. "Я использую весь мой опыт в новой роли, и у президента Зеленского не должно быть сомнений, что поддержка Британии продолжится", - сказал он.

Ранее в понедельник новый лидер Лейбористской партии Бернем стал премьер-министром Великобритании.

Великобритания Украина США Владимир Зеленский Эндрю Бернем Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии

 Хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии

Глава ЕК и новый украинский премьер обсудили соглашение о дронах

Китай в I полугодии увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 2 раза

Brent подорожала до $90,19 за баррель

 Brent подорожала до $90,19 за баррель

В Иране допускают переговоры с США после достижения стратегического преимущества

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июля

Рубио готов встретиться с Лавровым и Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН

Визит Си Цзиньпина в США по-прежнему запланирован на сентябрь

ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

 ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

Рубио заявил, что Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3233 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10632 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов