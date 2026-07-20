Новый премьер Британии заявил, что прежде всего позвонит Зеленскому и Трампу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый британский премьер Эндрю Бернем заявил, что прежде всего пообщается с президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом.

"Звонки Зеленскому и Трампу станут сегодня первыми", - приводит в понедельник слова Бернема телеканал Sky News.

По его словам, никакого изменения политики Великобритании в отношении Украины не будет. "Я использую весь мой опыт в новой роли, и у президента Зеленского не должно быть сомнений, что поддержка Британии продолжится", - сказал он.

Ранее в понедельник новый лидер Лейбористской партии Бернем стал премьер-министром Великобритании.