Карл III принял отставку Стармера и поручил Бернему сформировать правительство

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера, назначил на освободившуюся должность нового лидера лейбористов Энди Бернема и поручил ему сформировать правительство, пишут британские СМИ.

Стармер в прощальной речи на Даунинг-стрит пообещал Бернему полную поддержку, а также напомнил о достижениях своего правительства.

Он сказал, что его работа завершена и он уходит "с улыбкой" и "с достоинством". По его словам, за время его работы во главе правительства британская экономика укрепилась, социальные службы стали работать лучше, угроза бедности начала отодвигаться от детей, иммиграция сократилась, а международная репутация страны значительно улучшилась.

Однако, по его словам, враги королевства ни перед чем не остановятся, чтобы расколоть британское общество, "из-за наших ценностей, свободы, достоинства, и, прямо скажем, из-за нашей непоколебимой решимости поддерживать народ Украины", сказал он (цитата по Guardian).

После этого заявления он с Даунинг-стрит поехал в Букингемский дворец, где король принял его отставку. Позднее лондонская резиденция монарха обнародовала официальное заявление об отставке Стармера: "Этим утром у Стармера состоялась аудиенция у короля, и он подал заявление об отставке с постов премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество милостливо соизволили принять".

Кир Стармер был во главе правительства Великобритании с июля 2024 года.