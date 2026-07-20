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Халиль аль-Хайя избран главой политбюро ХАМАС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС выбрали Халиля аль-Хайю новым главой политбюро, сообщают в понедельник западные СМИ.

Аль-Хайя, который занимал пост главы ХАМАС в секторе Газа и являлся ведущим переговорщиком движения, победил в ходе внутреннего голосования.

Тем самым аль-Хайя сменит Яхью Синвара, который был убит в октябре 2024 года в результате израильского удара по дому в Рафахе.

Должность главы политбюро ХАМАС оставалась вакантной с 2024 года, когда погиб Синвар. После его гибели ХАМАС в течение двух лет управлял руководящий совет, членом которого также был аль-Хайя. При этом перед нападением 7 октября 2023 года ХАМАС на Израиль выехал в Катар, где чаще всего и находится.

ХАМАС Халиль аль-Хайя
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