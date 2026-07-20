Трамп заверил, что Нетаньяху никоим образом не будет арестован на территории США

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху гарантирована защита от судебных преследований при посещении США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп после слов мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани о том, что он обсуждает возможный арест израильского политика.

"Биньямин Нетаньяху не будет арестован никаким образом во время пребывания в США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, израильский премьер "борется с Ираном, который убил 52 тыс. невинных протестующих и который в последние 47 лет убивал американских военнослужащих и других".

"Единственные, кто должен быть арестован, так это те люди, которые привели Иран к беспрецедентной спирали смерти и разрушений", - добавил американский лидер.

Накануне мэр Нью-Йорка выразил мнение, что Нетаньяху является "военным преступником, которому Международный уголовный суд предъявил обвинения". По мнению Мамдани, "премьеру Нетаньяху - место в Гааге (где находится Международный уголовный суд - ИФ)". Он добавил, что не совсем ясно, сможет ли полиция Нью-Йорка задержать Нетаньяху в случае его прибытия на ГА ООН в сентябре. Однако Мамдани подчеркнул, что ведет "активное обсуждение" этого вопроса с руководителями правоохранительных органов города.

В ноябре 2024 год МУС выдал ордер на арест израильского премьера за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.

В феврале 2025 года американский президент подписал указ, который вводит санкции против МУС за действия против США и его союзников, в том числе Израиля.

Согласно Римскому статуту, на основе которого учрежден МУС, подсудными ему являются лица, совершившие акты геноцида или военные преступления.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.