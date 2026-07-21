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Взрывы прогремели на юге Ирана вслед за началом ударов ВС США

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Мощные взрывы прозвучали в иранском портовом городе Бендер-Аббас, расположенном на побережье Ормузского пролива, передает государственная телекомпания IRIB.

Тем временем, как сообщает агентство Mehr, в районе иранской АЭС "Бушер" на побережье Персидского залива работают средства противовоздушной обороны Ирана.

Кроме того, по данным агентства Fars, серия взрывов произошла на острове Кешм в Ормузском проливе.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) объявило о начале новой серии ударов по Ирану "с целью дальнейшего ослабления иранских военных возможностей, используемых для нападения на торговые суда в Ормузском проливе".

Хроника 28 февраля – 21 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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