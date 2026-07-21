Новые взрывы произошли в городах на юге и в центре Ирана

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Взрывы произошли в крупном иранском городе Исфахан, расположенном в центре страны, передает агентство Mehr.

По данным агентства Tasnim, несколько взрывов также зафиксировано в портах Чахабар и Конарек на побережье Оманского залива и в городах Сирик и Бендер-Ленге вблизи Ормузского пролива.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в районе портового города Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе, а также о работе средств ПВО по воздушным целям близ АЭС "Бушер" на побережье Персидского залива.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) накануне объявило, что американские войска начали новый раунд ударов по Ирану "с целью дальнейшего ослабления иранских военных возможностей, используемых для нападения на торговые суда в Ормузском проливе".