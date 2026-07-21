Тестовый запуск лунной ракеты Starship перенесен на 24 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Очередной тестовый запуск американского космического корабля Starship с помощью ракеты-носителя Super Heavy, которые создаются для пилотируемых полетов на Луну, планируется провести 24 июля по московскому времени, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Первоначально запуск планировался еще на прошлой неделе, но из-за отказа двух двигателей носителя перед самым стартом был отложен.

Новую попытку запуска со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас планируется предпринять в четверг в 17:45 по местному времени (в пятницу в 01:45 по Москве).

В рамках испытания американская ракета Starship, разрабатываемая для полетов астронавтов на Луну и Марс, после одного витка вокруг Земли продолжительностью около часа должна будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он должен приводниться в Мексиканском заливе через примерно восемь минут после старта.

Многоразовая ракетная система Starship состоит из двух элементов - космического корабля Starship (верхняя ступень) и ускорителя сверхтяжелого класса Super Heavy общей высотой более 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 12 раз, из которых семь были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в мае. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в этом году.