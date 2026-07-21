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Бернем обсудил Украину с Рютте и Мерцем

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Новый премьер Великобритании Энди Бернем обсудил по телефону украинскую тематику с генсеком НАТО Марком Рютте и с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает в ночь на вторник канцелярия британского лидера.

"Лидеры обсудили ситуацию на Украине. Генсек приветствовал произнесенные ранее премьер-министром решительные слова в поддержку Киева", - говорится в пресс-релизе по итогам разговора Бернема с Рютте.

Во время разговора с коллегой из ФРГ британский премьер "обсудил Украину и выразил готовность работать с канцлером Мерцем и президентом Макроном над "Коалицией желающих", стремящейся к достижению справедливого и долговременного урегулирования".

В понедельник вечером сообщалось, что Бернем провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого речь шла, в частности, об украинском кризисе.

Бернем в понедельник стал премьером Великобритании. Он сменил на этом посту своего однопартийца-лейбориста Кира Стармера.

Энди Бернем Марк Рютте Великобритания Фридрих Мерец
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